Приватизація в першому півріччі 2023 року принесла 1,8 млрд грн до держбюджету — ФДМУ — Finance.ua
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Приватизація в першому півріччі 2023 року принесла 1,8 млрд грн до держбюджету — ФДМУ

Казна та Політика
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Приватизація в першому півріччі 2023 року принесла 1,8 млрд грн до держбюджету — ФДМУ
Приватизація в першому півріччі 2023 року принесла 1,8 млрд грн до держбюджету — ФДМУ
З 1 січня по 30 червня 2023 року сума надходжень до держбюджету від приватизаційних аукціонів, проведених Фондом державного майна України, склала 1,82 млрд гривень. Всі кошти отримані ФДМУ від приватизації йдуть на підтримку Сил Оборони.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
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Було проведено 210 аукціонів, в яких взяли участь 1 012 учасників. Сумарна переможна ціна по всіх аукціонах в 3,5 рази перевищила стартову (балансову вартість об'єктів).
Найбільш успішні аукціони першого півріччя:
  • будівлі готелю Ермітаж (311 млн грн);
  • «Укроборонресурси» (210 млн грн);
  • порт Усть-Дунайськ (201 млн грн);
  • Старонибабський спиртзавод (142 млн грн);
  • «Електронмаш» (120,8 млн грн).
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Найпопулярнішими аукціонами за кількістю учасників виявилися торги з продажу:
  • Ужгородського «Укрдіпросаду» (47 учасників);
  • готелю Ермітаж в Києві (39 учасників);
  • теплиць у Львівській області (32 учасники).
Серед найактивніших регіонів:
  • Регіональне відділення (РВ) по Львівській, Волинській та Закарпатській областях — 49 аукціонів;
  • РВ по Рівненській та Житомирській областях — 33 аукціони;
  • РВ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях — 26 аукціонів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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