ПриватБанк з початку року заробив майже 14 мільярдів. Це на 7 млрд грн менше, ніж минулого року — Finance.ua
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ПриватБанк з початку року заробив майже 14 мільярдів. Це на 7 млрд грн менше, ніж минулого року

Фондовий ринок
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ПриватБанк з початку року заробив майже 14 мільярдів. Це на 7 млрд грн менше, ніж минулого року
ПриватБанк з початку року заробив майже 14 мільярдів. Це на 7 млрд грн менше, ніж минулого року
Прибуток ПриватБанку за 9 місяців 2022 року склав 13,8 млрд грн, що на 7,4 млрд грн менше, ніж результат за відповідний період минулого року.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Як зазначається, з початку війни для захисту інтересів клієнтів банк запровадив низку заходів для зниження кредитного навантаження (призупинення нарахування відсотків, кредитні канікули, реструктуризація). Проте, через зниження платоспроможності населення, особливо в «червоних зонах», за 9 місяців поточного року банк сформував 9,4 млрд грн резервів під кредитні ризики.
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Запроваджені з початку війни пільги клієнтам та скасовані комісії вплинули на зниження чистого комісійного доходу на 2,7 млрд грн порівняно з минулим роком. Так, доходи від платежів в роздрібних торговельних мережах (еквайрингу) склали половину від рівня попереднього року при відносно незмінному обсягу транзакцій.
ПриватБанк надав 15,9 млрд грн кредитів бізнесу, переважно в агросекторі, частина з яких вже погашена. Кредитний портфель бізнес клієнтів від початку 2022 року зріс на 8 млрд грн.
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Станом на 1 листопада 2022 року залишки на поточних рахунках клієнтів в гривні зросли на 43% порівняно з початком року.
В умовах зростання інфляції банк вжив ефективних заходів, щоб стримати зростання операційних витрат, яке склало лише 5% — 579 млн грн порівняно з минулим роком, 475 млн грн з яких припадає на виняткові витрати в умовах війни (підтримка персоналу, захист інформаційних систем, благодійність).
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На підтримку армії та благодійність ПриватБанк спрямував 80 млн грн.
Інфогарфіка: ПриватБанк
Інфогарфіка: ПриватБанк

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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