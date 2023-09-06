ПриватБанк видав перший кредит за програмою співробітництва з ЄБРР — Finance.ua
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ПриватБанк видав перший кредит за програмою співробітництва з ЄБРР

Кредит&Депозит
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ПриватБанк видав перший кредит за програмою співробітництва з ЄБРР
ПриватБанк видав перший кредит за програмою співробітництва з ЄБРР
ПриватБанк видав перший кредит за програмою співробітництва з ЄБРР. Фінансування отримав підприємець із Києва, який займається роздрібною торгівлею через поштові замовлення та мережу інтернет.
Як повідомив член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв, загалом із дати підписання угоди з ЄБРР банк вже прийняв заявки на кредити від мікро та малого бізнесу більш ніж на півтора мільярди гривень.
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«Згідно з підписаною угодою з ЄБРР, ПриватБанк зможе видавати кредити на загальну суму 240 мільйонів євро в еквіваленті, — відзначив Євген Заіграєв. — Ми підтримуємо розвиток економіки України завдяки програмі співробітництва з ЄБРР, якою передбачено як часткове гарантування банку повернення кредитів позичальниками, так і надання грантів позичальникам до 20% від суми купівлі певних видів техніки та обладнання і до 30% від суми фінансування пріоритетних інвестиційних проектів».
Докладніше про програму співробітництва банку та ЄБРР можна дізнатися на сайті банку. Там же можна подати заявку на отримання фінансування.

Довідка Finance.ua:

  • за даними ПриватБанку, діти, які користуються банківськими картками Юніора ПриватБанку, віддають перевагу покупкам через POS-термінали й більше купують офлайн, чим через інтернет;
  • ПриватБанк відкрив продаж валюти у Приват24 в межах встановлених НБУ лімітів.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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За матеріалами:
Finance.ua
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