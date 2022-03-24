ПриватБанк видав перші кредити за програмою підтримки агровиробників — Finance.ua

ПриватБанк видав перші кредити за програмою підтримки агровиробників

ПриватБанк видав перші кредити за програмою підтримки агровиробників

ПриватБанк видав понад 3 млрд грн кредитів агровиробникам.

Про це повідомляє пресслужба банку.

️"Ми вже отримали заявки від більш ніж півтори тисячі агровиробників на суму понад 3 мільярдів гривень та звернулися до Кабінету Міністрів за збільшенням суми державних гарантій" — повідомив керівник Дирекції по роботі з бізнес-клієнтами ПриватБанку Євген Заіграєв.

Умови кредитування

ПриватБанк надає кредити для аграріїв в сумі до 5 мільйонів гривень взагалі без застави та страхування, а клієнти отримують компенсацію відсоткової ставки та сплачуватимуть 0% річних зі сплатою разової комісії до 1% від суми кредиту.

Для отримання кредиту в сумі більше 5 мільйонів гривень агровиробник додатково має надати в заставу сільгосптехніку, що забезпечить не менше 20% суми кредиту.

️"Перший кредит був виданий агровиробнику з села Биково Криничанського району Дніпропетровської області в сумі 5 мільйонів гривень без додаткової застави на строк 6 місяців в повній відповідності до умов Постанови Кабінету Міністрів № 274 від 12.03.2022″, — повідомили в банку.

️Заявки на отримання фінансування можна подати на сайті ПриватБанку

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.