ПриватБанк відновив програму фінансування обігових коштів малому бізнесу — Finance.ua

ПриватБанк відновив програму фінансування обігових коштів малому бізнесу 21.07.2022, 15:34 — Кредит&Депозит

ПриватБанк відновив програму фінансування обігових коштів для підтримки підприємств малого бізнесу з річною виручкою від 30 до 300 млн грн.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Мінімальна сума кредитування становить 500 тис. грн, а максимальна сума фінансування — в межах розрахункового кредитного ліміту, але не більше ніж 10 млн грн.

В рамках цієї програми бізнес клієнти банку зможуть користуватися кредитами на поповнення обігового капіталу як за участі програми державних гарантій, так і під заставу техніки або гарантій власника бізнесу.

ПриватБанк планує виділити майже півмільярда гривень для розвитку підприємств та підтримки економіки країни.

Як повідомив керівник дирекції обслуговування бізнес клієнтів ПриватБанка Євген Заіграєв, для клієнтів малого бізнесу — експортерів та тих, хто працює у критично важливих галузях економіки, мінімальна сума кредитування становить 500 тис. грн. Максимальна сума фінансування — в межах розрахункового кредитного ліміту, але не більше ніж 10 млн грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.