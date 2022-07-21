ПриватБанк відновив програму фінансування обігових коштів малому бізнесу — Finance.ua
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ПриватБанк відновив програму фінансування обігових коштів малому бізнесу

Кредит&Депозит
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ПриватБанк відновив програму фінансування обігових коштів для підтримки підприємств малого бізнесу з річною виручкою від 30 до 300 млн грн.
Про це повідомила пресслужба фінустанови.
Мінімальна сума кредитування становить 500 тис. грн, а максимальна сума фінансування — в межах розрахункового кредитного ліміту, але не більше ніж 10 млн грн.
В рамках цієї програми бізнес клієнти банку зможуть користуватися кредитами на поповнення обігового капіталу як за участі програми державних гарантій, так і під заставу техніки або гарантій власника бізнесу.
ПриватБанк планує виділити майже півмільярда гривень для розвитку підприємств та підтримки економіки країни.
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Як повідомив керівник дирекції обслуговування бізнес клієнтів ПриватБанка Євген Заіграєв, для клієнтів малого бізнесу — експортерів та тих, хто працює у критично важливих галузях економіки, мінімальна сума кредитування становить 500 тис. грн. Максимальна сума фінансування — в межах розрахункового кредитного ліміту, але не більше ніж 10 млн грн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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