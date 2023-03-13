ПриватБанк у 2023 збільшить кредитування малого та середнього бізнесу на 35% - Євген Заіграєв — Finance.ua

ПриватБанк у 2023 збільшить кредитування малого та середнього бізнесу на 35% - Євген Заіграєв Сьогодні 11:45 — Фондовий ринок

на 35%. 2023 року ПриватБанк планує збільшити обсяги фінансування українського малого та середнього бізнесу щонайменше

Про це повідомив член правління банку з питань МСБ Євген Заіграєв під час виступу на конференції Digital Lending у Києві.

Про це йдеться в повідомленні ПриватБанку.

За його словами, у перший рік війни ПриватБанк та інші державні банки не зупинили кредитування МСБ та стали чи не єдиним надійним джерелом фінансування бізнесу, перш за все аграріїв та критично важливих галузей економіки. За 2022 ПриватБанк збільшив кредитний портфель МСБ на 60%, у тому числі за державними програмами підтримки бізнесу.

«ПриватБанк обслуговує понад 68% українських підприємців, попри війну наші клієнти не припинили бізнес, працюють виробництва, працює транспорт, життя продовжується, і бізнесу потрібні гроші для розвитку. Тому ми міняємо процеси і модель ризик менеджменту, впроваджуємо сучасні цифрові технології для максимально швидкого розгляду та обробки кредитних заявок, щоб кредити були найбільш доступними бізнесу», — відзначив Євген Заіграєв.

Процедура отримання бізнесом кредиту в ПриватБанку сьогодні працює виключно у цифровому форматі — від подачи заявки через Приват24_для_бізнесу, автоматизованого процесу ризик менеджменту, оцінки та огляду заставного майна, до підписання договорів online через сервіс #Paperless з використанням хмарного КЕП #SmartID.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.