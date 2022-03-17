ПриватБанк розпочав прийом заявок на пільгові кредити для агробізнесу — Finance.ua

ПриватБанк розпочав прийом заявок на пільгові кредити для агробізнесу

Вчора 19:44 — Фондовий ринок

Державний ПриватБанк, згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 274 , розпочинає прийом заявок за новою державною програмою пільгового кредитування агробізнесу.

Як повідомляє прес-служба банку, заявку можна зареєструвати онлайн на сторінці pb.ua/agro

За умовами програми, кредитування доступне терміном до шести місяців під 0% річних (з підключенням програми 5-7-9%) за такими кредитними продуктами:

— «КУБ із заставою» до 5 млн грн під забезпечення державною гарантією у розмірі 80% від суми кредиту без додаткової застави від клієнтів;

— " Агросезон " до 5 млн грн під забезпечення державною гарантією на суму 80% від суми кредиту без додаткової застави від клієнтів;

— " Агросезон " від 5 до 50 млн грн під забезпечення державною гарантією у розмірі 80% від суми кредиту з додатковим забезпеченням від клієнтів у розмірі 20% від суми кредитів під заставу сільгосптехніки.

У ПриватБанку наголосили, що кредитування доступне для агровиробників із «банком землі» в обробці від 100 до 10 тисяч гектарів, що знаходяться в регіонах України, де поки що не ведуться бойові дії.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України створив Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, а також затвердив його статут та забезпечив формування статутного капіталу.

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