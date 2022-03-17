ПриватБанк розпочав прийом заявок на пільгові кредити для агробізнесу — Finance.ua

Державний ПриватБанк, згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 274, розпочинає прийом заявок за новою державною програмою пільгового кредитування агробізнесу.
Як повідомляє прес-служба банку, заявку можна зареєструвати онлайн на сторінці pb.ua/agro.
За умовами програми, кредитування доступне терміном до шести місяців під 0% річних (з підключенням програми 5-7-9%) за такими кредитними продуктами:
— «КУБ із заставою» до 5 млн грн під забезпечення державною гарантією у розмірі 80% від суми кредиту без додаткової застави від клієнтів;
— " Агросезон " до 5 млн грн під забезпечення державною гарантією на суму 80% від суми кредиту без додаткової застави від клієнтів;
— " Агросезон " від 5 до 50 млн грн під забезпечення державною гарантією у розмірі 80% від суми кредиту з додатковим забезпеченням від клієнтів у розмірі 20% від суми кредитів під заставу сільгосптехніки.