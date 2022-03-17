ПриватБанк повідомив, як і скільки працює відділень і банкоматів — Finance.ua

До уваги мешканців столиці — сьогодні працюють такі базові відділення:
м. Київ, просп. Леся Курбаса, 7-Ам.
Київ, вул. Срiбнокiльська, 24м.
Київ, вул. Олександра Мишуги, 9Ам.
Київ, вул. Гната Хоткевича, 8м
Київ, ш. Харкiвське, 56м.
Київ, вул. Велика Василькiвська, 43/16м.
Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19м.
Київ, вул. Ковпака, 29м.
Київ, вул. Симиренка, 14/9м.
Київ, вул. Андрiя Малишка, 5м.
Київ, вул. Митрополита Василя Липкiвського, 3м.
Київ, просп. Володимира Маяковського, 26м.
Київ, вул. Маршала Тимошенка, 29м.
Київ, вул. Гната Юри, 7дм.
Київ, просп. Перемоги, 27ам.
Київ, вул. Оноре де Бальзака, 16, КОРП.36м.
Київ, просп. Алiшера Навої, 69.
Довідка Finance.ua:
ПриватБанк відкрив можливість покупки військових облігацій внутрішньої державної позики в режимі онлайн на сайті «Приват24». Проте, як зазначається у повідомленні держбанку, таку можливість мають лише клієнти банку, які готові внести не менше 100 тисяч гривень;
також банк повідомляв, що для клієнтів, які до початку війни придбали щось через програми «Оплата частинами» чи «Миттєва розстрочка» та не мали прострочення зобов’язань, до 1 червня діятимуть кредитні канікули.