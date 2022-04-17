ПриватБанк повідомив, що Приват24 сьогодні вночі не працюватиме (графік) — Finance.ua
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ПриватБанк повідомив, що Приват24 сьогодні вночі не працюватиме (графік)

Вчора 12:50Фондовий ринок
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Як повідомили в ПриватБанку, що банк проводитиме черговий етап регламентних робіт у Приват24 сьогодні вночі (з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня).
Частина сервісів буде проходити техобслуговування, тому додатки та веб-версія будуть недоступні.
Також там зазначили, що банкомати та платіжні термінали працюють без змін. Можна вільно знімати кошти та розраховуватись в торгівельних мережах.

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За матеріалами: Finance.ua
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