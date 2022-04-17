ПриватБанк повідомив, що Приват24 сьогодні вночі не працюватиме (графік) — Finance.ua

ПриватБанк повідомив, що Приват24 сьогодні вночі не працюватиме (графік)

Вчора 12:50 — Фондовий ринок

(з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня). Як повідомили в ПриватБанку, що банк проводитиме черговий етап регламентних робіт у Приват24 сьогодні вночі

Частина сервісів буде проходити техобслуговування, тому додатки та веб-версія будуть недоступні.

Також там зазначили, що банкомати та платіжні термінали працюють без змін. Можна вільно знімати кошти та розраховуватись в торгівельних мережах.

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