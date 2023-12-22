ПриватБанк повернув державі 155 млрд докапіталізації — Finance.ua

ПриватБанк повернув державі 155 млрд докапіталізації Сьогодні 16:01 — Фондовий ринок

ПриватБанк повернув державі 155 млрд докапіталізації

ПриватБанк повернув 155 млрд грн державі, які були витрачені на його порятунок під час націоналізації. На це пішло сім років.

Про це повідомив голова правління Герхард Бьош на форумі NV, передає «Мінфін».

Як зазначив Бьош, відшкодувати гроші вдалося завдяки надприбуткам у 2021 і 2023 роках.

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«У Приваті справді в 2021 році був найбільший прибуток — 35 млрд. У 2023-му, хоча рік ще не закінчився, ми вже можемо сказати, що він буде майже удвічі більший. Якщо говорити про те, кому ми належимо, то все, що ми заробляємо, повертається нашому акціонеру, тобто українському народу», — сказав Бьош.

Нагадаємо, що держава націоналізувала ПриватБанк наприкінці 2016 року. Протягом семи років колишні власники банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов намагались через суди повернути його. Деякі процеси ще не завершились, але у 2023 році держава отримала принципове рішення Верховного Суду про неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам.

Довідка Finance.ua:

чистий прибуток державного ПриватБанку за січень-вересень 2023 року становив 43,37 млрд грн, що в 3 рази перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року;

за даними Нацбанку на 1 вересня 2023 року, ПриватБанк є лідером за загальними активами (642,3 млрд грн) серед 64 банків країни, що діють, і посідає друге місце за кількістю відділень — 1131;

з листопада клієнти ПриватБанку можуть перевипустити діючу платіжну картку чи відкрити нову цифрову картку в Приват24 та отримати «фізичну» картку через Нову пошту у шести країнах Європи, де через війну чи інші обставини зараз перебуває найбільше українців.

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