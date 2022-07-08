ПриватБанк попереджає про нову схему шахрайства — Finance.ua
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ПриватБанк попереджає про нову схему шахрайства

Кримінал
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ПриватБанк попереджає про нову схему шахрайства
ПриватБанк попереджає про нову схему шахрайства
В Україні виявили нову шахрайську схему. Зловмисники використовують соціальні виплати від різних організацій, щоб нажитися.
Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
Як повідомляє банк, зараз в Телеграм-каналах шириться інформація про виплати для українців від усіх: ООН, ЄС, ПриватБанку, Дії, та навіть НАТО.
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Шахраї пропонують клієнтам перейти за посиланням на фішинговий сайт і пройти опитування (заповнити персональні дані та дані банківських карток) для отримання допомоги.
ПриватБанк наголошує: «Ніколи не переходьте за такими посиланнями, ви втратите свої гроші».
«По-перше, ПриватБанк не створював каналів та ботів для виплат у Телеграм або інших месенджерах. По-друге, для виплат ми не просимо конфіденційні дані, зокрема номери карток, PIN-коди та паролі», — додають у фінустанові.
Банк радить запам’ятати такі правила:
  • не переходьте за сумнівними посиланнями. Безпечні сайти містять значок замка біля адреси, у шахрайських — його не буде. Крім того, такі сайти будуть мімікрувати під сайти банку;
  • ніколи нікому не кажіть такі дані: номер картки, її термін дії та CVV-код, паролі та PIN-коди;
  • довіряйте тільки офіційним джерелам інформації.
За матеріалами:
Finance.ua
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