ПриватБанк попереджає про нову схему шахрайства — Finance.ua

ПриватБанк попереджає про нову схему шахрайства Вчора 20:30 — Кримінал

ПриватБанк попереджає про нову схему шахрайства

В Україні виявили нову шахрайську схему. Зловмисники використовують соціальні виплати від різних організацій, щоб нажитися.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Як повідомляє банк, зараз в Телеграм-каналах шириться інформація про виплати для українців від усіх: ООН, ЄС, ПриватБанк у, Дії, та навіть НАТО.

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Шахраї пропонують клієнтам перейти за посиланням на фішинговий сайт і пройти опитування (заповнити персональні дані та дані банківських карток ) для отримання допомоги.

ПриватБанк наголошує: «Ніколи не переходьте за такими посиланнями, ви втратите свої гроші».

«По-перше, ПриватБанк не створював каналів та ботів для виплат у Телеграм або інших месенджерах. По-друге, для виплат ми не просимо конфіденційні дані, зокрема номери карток, PIN-коди та паролі», — додають у фінустанові.

Банк радить запам’ятати такі правила:

не переходьте за сумнівними посиланнями. Безпечні сайти містять значок замка біля адреси, у шахрайських — його не буде. Крім того, такі сайти будуть мімікрувати під сайти банку;

ніколи нікому не кажіть такі дані: номер картки, її термін дії та CVV-код, паролі та PIN-коди;

довіряйте тільки офіційним джерелам інформації.

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