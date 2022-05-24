«ПриватБанк» попередив українців про чергову шахрайську схему під приводом виплат допомоги — Finance.ua

«ПриватБанк» попередив українців про чергову шахрайську схему під приводом виплат допомоги

Вчора 10:33 — Кримінал

«ПриватБанк» попередив клієнтів про черговий шахрайський ресурс, який, прикриваючись виплатою грошової допомоги від держави, намагається викрасти особисті та фінансові дані українців.

Як повідомила прес-служба, за даними служби безпеки банку 23 травня шахраї почали розповсюдження через соцмережі фейкового повідомлення про термінову «перевірку карток» під приводом виплати допомоги від держави. У повідомленні шахраї пропонують клієнтам для «перевірки» картки перейти за посиланням на фішинговий сайт для крадіжки фінансових даних.

«ПриватБанк» у черговий раз нагадує клієнтам про те, що інформація про державні виплати та порядок отримання допомоги розміщена виключно через офіційні канали. Якщо ви отримали повідомлення про подібні фейки, ні в якому разі не можна переходити за посиланням на шахрайські ресурси", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що банк звернувся до правоохоронних органів щодо зупинки роботи та ліквідації цього та подібних шахрайських ресурсів.

Уряд виплачуватиме переселенцям, які покинули місця активних бойових дій, щомісячно по 2 тис. грн, також по 3 тис. грн будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала у більш безпечні місця.

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