Приватбанк попередив, що операції з картками будуть недоступними протягом семи годин — Finance.ua
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Приватбанк попередив, що операції з картками будуть недоступними протягом семи годин

Фондовий ринок
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У ніч на 19 серпня 2023 року Приватбанк проведе планові регламентні роботи своїх систем та сервісів, внаслідок чого операції з картками будуть недоступними.
Про це йдеться в повідомленні банку.
«Під час проведення робіт у суботу 19 серпня з 00:30 до 7:30 тимчасово можуть бути недоступними операції з картками, Приват24, також „тайм-аут“ триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку», — йдеться в повідомленні.
У банку наголошують, що роботи традиційно проводяться вночі, коли більшість клієнтів відпочивають.
«Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт», — зазначили в Приватбанку.
У денний час клієнти ПриватБанку роблять в середньому понад 1 млн платежів за годину, це майже 50 тисяч платежів щохвилини.
За матеріалами:
Економічна Правда
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