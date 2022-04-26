ПриватБанк попередив про нові схеми шахраїв — Finance.ua
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ПриватБанк попередив про нові схеми шахраїв

Вчора 10:33Кримінал
2892
У ПриватБанку розказали про нові схеми шахраїв.
Фейкові сайти, що схожі на сайт банку. Іноді шахраї намагаються імітувати сайт ПриватБанку. Як відрізнити фейковий сайт від реального? ПриватБанк не проводить виплати на своїх сайтах, не просить заповнити опитування чи анкетування в обмін на гроші.
Офіційний сайт ПриватБанку: https://privatbank.ua.
Дзвінки від «співробітників» мобільного оператора.
Схема наступна: шахраї телефонують від імені співробітників мобільного оператора, повідомляють, що ворог, наприклад, підірвав вишку. Потім просять у вас код з SMS — ніби-то оператор намагається перепідключити клієнта до аналогової системи зв’язку.
Ні в якому разі не називайте коди з повідомлень та паролі до сервісів — так злочинці намагаються отримати доступ до вашої банківської картки.
«Державні» виплати у месенджерах. Ви можете побачити в месенджерах повідомлення про виплати громадянам з переліком банків та посиланнями. Не переходьте за посиланнями! Шахраї тільки того й чекають — аби поцупити ваші дані.
Усю інформацію про виплати від держави та банків дивіться на офіціальних сайтах та сторінках соцмереж установ.
До речі, на Finance.ua ви можете вибрати собі найвигіднішу платіжну карту будь-якого з банків України.
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За матеріалами: Finance.ua
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