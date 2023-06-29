ПриватБанк подвоїть цифрові чайові кращим офіціантам кафе та ресторанів — Finance.ua
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ПриватБанк подвоїть цифрові чайові кращим офіціантам кафе та ресторанів

Фінтех і Картки
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ПриватБанк подвоїть чайові найбільш активним офіціантам українських кафе і ресторанів, якщо вони отримуватимуть подяку від клієнтів у безготівковій формі через POS-термінали ПриватБанку на картки Mastercard.
Про це повідомили в компанії.
Для цього треба підключитися до акції на сайті банку, що діятиме з 25 червня до 25 серпня 2023 року. Потрапити до неї можуть всі офіціанти, хто в період акції отримуватиме чайові виключно в безготівковому вигляді на картки Mastercard ПриватБанку. За підсумками акції 20-ці діджитальних офіціантів банк подвоїть отримані за період акції подяки від клієнтів, а заклади, де працюють переможці, отримають від банку безкоштовну PR-кампанію.
«Ми сподіваємося в рамках цієї програми збільшити на 37% кількість офіціантів, які використовують сервіс зручних цифрових чайових» — каже Сергій Макаренко, керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку.

Довідка Finance.ua:

  • чайові cashless — це додаткова транзакція при розрахунку на терміналі. Відвідувач сам вибирає, скільки залишити «на чай», і гроші зараховуються на картку офіціанта. Підключити сервіс може будь-який заклад харчування, де встановлені POS-термінали ПриватБанку.

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За матеріалами:
Finance.ua
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