ПриватБанк починає дистанційну виплату відшкодування вкладникам банків, що ліквідуються — Finance.ua
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ПриватБанк починає дистанційну виплату відшкодування вкладникам банків, що ліквідуються

Вчора 10:01Кредит&Депозит
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ПриватБанк починає дистанційну виплату відшкодування вкладникам банків, що ліквідуютьсяПриватБанк починає дистанційну виплату відшкодування вкладникам банків, що ліквідуються
Відсьогодні вкладники банків, що ліквідуються, мають можливість отримувати гарантоване відшкодування віддалено, не відвідуючи відділення банку.
Як повідомив Фонд гарантування вкладів, ПриватБанк починає виплати відшкодувань вкладникам онлайн, без їх особистої̈ присутності в банку.
Це перший банк-агент, який реалізував ініціативу Фонду гарантування вкладів щодо дистанційних виплат гарантованого відшкодування вкладникам.
Для отримання гарантованої суми дистанційно потрібно бути клієнтом ПриватБанку та пройти ідентифікацію, звернувшись до клієнтської̈ підтримки банку, у онлайн чат-бот на сайті www.privatbank.ua або у інтернет-банку Приват24.
Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів удосконалив механізм виплати гарантованого відшкодування вкладникам у період дії воєнного стану в Україні.
Зокрема, за бажанням, вкладники банків, що ліквідуються, зможуть отримати гарантовану суму за вкладом без відвідування відділень банків-агентів Фонду.
Відповідне рішення прийняте виконавчою дирекцією Фонду 24 березня та зареєстроване Міністерством юстиції України 31 березня 2022 року.
Зміни в порядку відшкодування за вкладами набули чинності 6 квітня цього року після їх оприлюднення на сторінках офіційних видань.
За матеріалами: Finance.ua
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