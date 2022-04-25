ПриватБанк підтвердив у суді законність власності на будівлю головного офісу у Дніпрі — Finance.ua

ПриватБанк підтвердив у суді законність власності на будівлю головного офісу у Дніпрі

Вчора 16:45 — Фондовий ринок

ПриватБанк підтвердив у суді законність власності на будівлю головного офісу у Дніпрі

ПриватБанк підтвердив в апеляційному суді законність права власності на будівлю головного офісу у Дніпрі.

Про це йдеться у повідомленні банку.

25 квітня 2022 року Центральний апеляційний господарський суд (Дніпро) задовольнив апеляційні скарги ПриватБанку та Дніпропетровської обласної прокуратури та скасував рішення господарського суду Дніпропетровської області та відмовив повністю у позові НП ТОВ «Океанмаш», яке намагалося позбавити ПриватБанк законного права власності на один з офісів у місті Дніпро.

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26 листопада 2020 року суд першої інстанції незаконно задовольнив позовні вимоги компанії, яка безпідставно претендувала на офісне приміщення, що перейшло у власність банку в серпні 2016 року, за три місяці до націоналізації ПриватБанку, внаслідок звернення стягнення на іпотечне майно з метою погашення за кредитом особи, пов’язаної з колишніми власниками банку.

Як було встановлено Генеральною прокуратурою під час досудового слідства у 2017 році, колишнім керівництвом ПриватБанку при залученні від Національного банку України кредитів рефінансування надавалися кредити на неринкових та заздалегідь невигідних для банку умовах пов’язаним із ним компаніям. НВ ТОВ «Океанмаш» виступало майновим поручителем за кредитами пов’язаних осіб.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про входження держави до капіталу ПриватБанку 18 грудня 2016 року.

Перехід ПриватБанку у власність держави відбувся відповідно до ст. 411 закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Рішення Національного банку та Кабінету Мінітров, ухвалені у процесі виведення ПриватБанку з ринку у 2016 році, не порушили права клієнтів та вкладників банку, ухвалив Верховний Суд.

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