ПриватБанк остаточно переміг у спорі з Інгосстрах — Finance.ua

ПриватБанк остаточно переміг у спорі з Інгосстрах Сьогодні 10:34 — Фондовий ринок

ПриватБанк остаточно переміг у спорі з Інгосстрах

Верховний Суд 4 липня залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позову страхової компанії «Інгосстрах» щодо стягнення з державного ПриватБанку «збитків у вигляді недоотриманих доходів» в розмірі 209,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що свої рішення суди аргументували тим, що компанія не надала належних доказів ані протиправної поведінки банку, ані наявності шкоди та її розміру.

«Колишнім власникам та повʼязаними з ними компаніям, які ініціюють проти банку та держави сотні позовів на мільйони і мільярди гривень, навіть попри війну не вдасться оминути закони і уникнути правосуддя. Банк твердо стоятиме на захисті інтересів вкладників та держави у судових процесах з ексвласниками», — йдеться у заяві банку.

Водночас іншу аналогічну справу за позовом страхової компанії «Кредо» про стягнення з банку 374,7 млн грн Північній апеляційний господарський суд переніс на 8 серпня.

Як нагадали у банку, договори доручення на виконання страхових агентських послуг з «Інгосстрах» та «Кредо» були укладені ще 2014 року колишнім топменеджментом ПриватБанку. У подальшому, після націоналізації банку у грудні 2016 року, ПриватБанк створив відкриту платформу з обрання страхових компаній, які надаватимуть послуги клієнтам банку.

Після скасування в травні 2022 року ухвали суду, що забороняла держбанку розривати договірні відносини з «Інгосстрах» та «Кредо», ПриватБанк скористався правом на відмову від подальшого виконання договорів.

У подальшому, Нацбанк анулював ліцензію СК «Інгосстрах» у зв’язку з невідповідністю структури власності компанії вимогам законодавства України. У 2022 році страхові компанії звернулись до суду з вимогами стягнути з банку «збитки у вигляді недоотриманої вигоди» у загальній сумі понад 500 млн грн за невиконання договорів доручення.

Бенефіціарами ПРАТ «СК «Інгосстрах» вказані Фаїна Єренбург, Сергій Білий та Володимир Горожанкін, проте жодному з них не належить більше 9,9% акцій, як і решті акціонерів. «Інгосстрах» пов’язували з групою «Приват» Ігоря Коломойського та партнерів. До націоналізації ПриватБанку вона займалася страхуванням операцій цього банку.

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