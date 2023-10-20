ПриватБанк не дозволив ініціювати «дружнє» банкрутство компанії з орбіти ексвласників, яка заборгувала 1 млрд гривень банку — Finance.ua

ПриватБанк не дозволив ініціювати «дружнє» банкрутство компанії з орбіти ексвласників, яка заборгувала 1 млрд гривень банку Сьогодні 18:10 — Фондовий ринок

«Агротермінал», компанія з орбіти І. Коломойського, намагається уникнути виплати 1 млрд гривень боргу ПриватБанку. Для цього навіть змінила реєстрацію з Одеси на Дніпро, щоб через «зручних» суддів спробувати оголосити про банкрутсво та уникнути повернення заборгованості Банку. Завдяки активній роботі юристів ПриватБанку заяву повʼязаного кредитора було відкликано.

Про це повідомила пресслужба банку.

Господарський суд Дніпропетровської області повернув без розгляду заяву ініціюючого кредитора ТОВ «Істейтглобал» про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Агротермінал» (справа № 904/5107/23).

У серпні цього року ТОВ «Агротермінал», що має понад один мільярд гривень заборгованості перед ПриватБанком, змінило адресу свого місцезнаходження з Одеської області на місто Дніпро, що є майже стовідсотковою ознакою підготовки до процедури банкрутства.

«Такі дії є поширеною практикою серед недобросовісних боржників при підготовці до власного банкрутства. В такий спосіб боржниками обирається суд, в якому їм „зручніше“ судитися з кредиторами, такі дії пояснити важко», — зазначають юристи ПриватБанку.

Діючи на упередження, ПриватБанк першим звернувся до суду із заявою про банкрутство «Агротерміналу». Але «зручний» боржнику суд 20 вересня з надуманих підстав відмовив держбанку у відкритті провадження, а апеляційна скарга ПриватБанку на таку відмову призначена до розгляду лише на 16 січня наступного 2024 року.

Наступного дня, не чекаючи спливу строку на оскарження банком відмови в задоволенні його заяви, аналогічна заява була подана повʼязаним з боржником кредитором — ТОВ «Істейтглобал», який також є боржником ПриватБанку, і стосовно нього Господарським судом Дніпропетровської області розглядається справа про банкрутство.

Як наслідок, до Мін'юсту та Господарського суду Дніпропетровської області від ПриватБанку надійшла скарга на дії ліквідатора «Істейтглобал» арбітражного керуючого Віталія Шевченка.

«Такі дії ліквідатора Верховний Суд тлумачить як „право на зло“, в даному випадку — „на зло“ інтересам державного ПриватБанку, який, крім іншого, не погодився з навмисним знеціненням активів „Істейтглобалу“, у власності якого перебуває 200 залізничних вагонів для перевезення зерна — заставне майно ПриватБанку за кредитним договором, за яким „Істейтглобал“ заборгував Привату майже півмільярда гривень», — розповідають юристи ПриватБанку.

Варто зазначити, що ліквідатор В. Шевченко проігнорував сумнівні договори оренди 200 залізничних вагонів, укладені ТОВ «Істейтглобал» з пов’язаними з ним юридичними особами, через що державний банк втрачає кожного місяця майже 3 млн гривень, а з початку процедури банкрутства вже втратив майже 27 млн гривень. Ці кошти мали б піти на погашення заборгованості та ще більшого зміцнення фінансової стабільності ПриватБанку.

«За таких обставин, розуміючи наслідки активної протидії юристів ПриватБанку та всю безперспективність подальшого розгляду заяви про відкриття заздалегідь „контрольованої“ процедури банкрутства „Агротерміналу“, „Істейтглобал“ її відкликав, сплативши перед цим майже 90 000 гривень судового збору за її подачу, звісно за рахунок кредитів, які повернути вже неможливо», — додають юристи банку.

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