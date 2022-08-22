ПриватБанк не блокував рахунки клієнтів з тимчасово окупованих територій та ВПО, - пресслужба — Finance.ua
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ПриватБанк не блокував рахунки клієнтів з тимчасово окупованих територій та ВПО, - пресслужба

Особисті фінанси
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ПриватБанк не блокував рахунки клієнтів з тимчасово окупованих територій та ВПО, - пресслужба
ПриватБанк не блокував рахунки клієнтів з тимчасово окупованих територій та ВПО, - пресслужба
ПриватБанк не блокував рахунки клієнтів з тимчасово окупованих територій та вимушених переселенців.
Про це йдеться у повідомленні банку.
«Безпека наших клієнтів і стабільна робота банківської системи є пріоритетними для нас. Ми дослухаємось до наших клієнтів і не припиняємо шукати найкращі рішення, щоб зробити наші послуги ще зручнішими і швидшими. Нам відомо про ситуацію, що склалася, і ми тісно співпрацюємо з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Донбас SOS задля того, щоб зробити процедуру актуалізації даних клієнтів з ТОТ максимально зручною та доступною», — повідомили в банку.
В пресслужбі також додали, що розуміють, наскільки чутливою є тема тимчасово окупованих територій та вимушених переселенців для українського суспільства, але просили клієнтів оновити інформацію з міркувань безпеки, а не задля блокування рахунків.
«Ми й надалі працюватимемо з урядом, НБУ та неурядовими організаціями задля вдосконалення обовʼязкових для банків процедур верифікації клієнтів, які через війну опинилися на тимчасово окупованих ворогом територіях чи змушені евакуюватися у безпечні регіони країни», — підкреслили в Приватбанку.
Як раніше писали ЗМІ, ПриватБанк почав блокувати рахунки переселенців з Донецької та Луганської області, якщо вони не надають інформацію про місце проживання.
За матеріалами:
Finance.ua
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