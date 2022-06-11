ПриватБанк назвав причину блокування карток — Finance.ua

ПриватБанк назвав причину блокування карток

Вчора 11:32 — Фінтех і Картки

ПриватБанк блокує картки українців через підозру в шахрайських діях.

Зловмисники привласнюють чужі номери телефонів (за допомогою перевипуску SIM-карток) і намагаються отримати доступ до чужого банківського рахунку. Щоб не допустити подібної шахрайської схеми, співробітники банку з метою безпеки блокують картки.

Про це стало відомо з відповіді співробітників банку на спеціалізованому форумі Мінфін. Так, у відповідь на прохання клієнта розблокувати його картки, у «Приваті» вказали на необхідність пройти спеціальну перевірку.

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«У подібних випадках картка блокується з метою протидії шахрайству. Бувають ситуації, коли недобросовісні особи отримують доступ до мобільного номера шляхом перевипуску SIM-картки і в цьому випадку SMS не є перешкодою для них», — йдеться у публікації.

Тепер, щоб повернути доступ до своєї картки, необхідно не лише підтвердити особу через SMS, але й дочекатися дзвінка від оператора, відповісти на кілька запитань.

Також варто зазначити, що схема привласнення чужих номерів телефонів діє вже кілька років.

Усім українцям варто заблокувати можливість віддаленого перевипуску SIM-карти, а ще краще — прийти у відділення та прив’язати свою картку до паспортних даних. У такому разі перевипустити SIM-карту ви зможете лише під час особистого візиту до відділення мобільного оператора разом із документом.

Довідка Finance.ua:

ПриватБанк з 1 червня скасував кредитні канікули, що діяли з початку війни. Пільгова ставка кредитування діятиме лише при сплаті до 25 числа.

Якщо ж не погасити мінімальний платіж, відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками:

3,5% — для карток Універсальна.

3,4% — для карток Універсальна Голд.

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