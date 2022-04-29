ПриватБанк для безпеки перевів ІТ-системи з фізичного центру зберігання даних у «хмару» — Finance.ua

ПриватБанк для безпеки перевів ІТ-системи з фізичного центру зберігання даних у «хмару»

Вчора 15:44 — Фондовий ринок

ПриватБанк завершив міграцію ІТ систем із фізичного центру зберігання даних у «хмару». Це зроблено, щоб мінімізувати залежність від фізичної присутності комп’ютерного обладнання у різних регіонах України, яке могло бути знищено під час війни.

Про це повідомляє пресслужба банку.

За даними пресслужби, процес тривав близько 45 днів. Усього перенесли 3500 серверів та понад 270 важливих додатків. В «хмару» завантажено понад 4 петабайти клієнтських даних та транзакцій. Проєкт такого масштабу у нормальному проєктному ІТ-циклі зазвичай займає 1,5 року та більше.

«Ми розуміємо, що в цей період деякі наші клієнти стикалися з проблемами при проведенні платежів або карткових переказах, що траплялося частіше, ніж зазвичай. Втім, варто зазначити, що наші клієнти не мали доступу до систем менше ніж 5% часу (менше ніж 50 годин) за цей період», — йдеться у повідомленні.

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