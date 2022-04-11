"Приват24" досі не працює: банк обіцяв відновити роботу сервісу о 8 ранку — Finance.ua

"Приват24" досі не працює: банк обіцяв відновити роботу сервісу о 8 ранку

Вчора 14:46 — Фінтех і Картки

У «ПриватБанку» тривають регламентні роботи з «Приват 24», тож сервіси станом на 14:00 11 квітня досі недоступні.

Напередодні у банку повідомили , що у ніч проти 11 квітня проводитимуться планові регламентні роботи. В фінустанові обіцяли відновити роботу Приват24 о 8 ранку.

«Сьогодні вночі проводимо планові регламентні роботи з „Приват24“. Від 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня сервіси тимчасово будуть недоступні», — йшлося у повідомленні.

Зазначалося, що розрахунки у торговельній мережі та банкомати працюватимуть у звичайному режимі.

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