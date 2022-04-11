"Приват24" досі не працює: банк обіцяв відновити роботу сервісу о 8 ранку — Finance.ua

"Приват24" досі не працює: банк обіцяв відновити роботу сервісу о 8 ранку
У «ПриватБанку» тривають регламентні роботи з «Приват 24», тож сервіси станом на 14:00 11 квітня досі недоступні.
Напередодні у банку повідомили, що у ніч проти 11 квітня проводитимуться планові регламентні роботи. В фінустанові обіцяли відновити роботу Приват24 о 8 ранку.
«Сьогодні вночі проводимо планові регламентні роботи з „Приват24“. Від 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня сервіси тимчасово будуть недоступні», — йшлося у повідомленні.
Зазначалося, що розрахунки у торговельній мережі та банкомати працюватимуть у звичайному режимі.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.