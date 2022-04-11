"Приват24" досі не працює: банк обіцяв відновити роботу сервісу о 8 ранку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

"Приват24" досі не працює: банк обіцяв відновити роботу сервісу о 8 ранку

Вчора 14:46Фінтех і Картки
762
У «ПриватБанку» тривають регламентні роботи з «Приват 24», тож сервіси станом на 14:00 11 квітня досі недоступні.
Напередодні у банку повідомили, що у ніч проти 11 квітня проводитимуться планові регламентні роботи. В фінустанові обіцяли відновити роботу Приват24 о 8 ранку.
«Сьогодні вночі проводимо планові регламентні роботи з „Приват24“. Від 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня сервіси тимчасово будуть недоступні», — йшлося у повідомленні.
Зазначалося, що розрахунки у торговельній мережі та банкомати працюватимуть у звичайному режимі.
За матеріалами: ТСН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.