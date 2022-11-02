Притула оголосив про старт нового мега-збору коштів, цього разу на броньований кулак для ЗСУ — Finance.ua

Притула оголосив про старт нового мега-збору коштів, цього разу на броньований кулак для ЗСУ Вчора 13:20

Український телеведучий і волонтер Сергій Притула оголосив новий «мега-збір» коштів для закупівлі обладнання, необхідного Збройним силам України. Цього разу українці можуть допомогти закупити бронетехніку для військових.

Про це йдеться в ролику, який Притула опублікував у своєму офіційному YouTube-каналі.

За його словами, вже зовсім скоро в Україну прийде холодна погода і традиційне для цього періоду року бездоріжжя. Тому українським військовим «конче» потрібна гусенична техніка, оскільки на колісній — далеко не виїхати.

«Це означає, що все, що броньоване і на гусеницях повинно бути в нас. І слава Богу, ми рисачимо, ми шукаємо і ми знаходимо», — сказав Притула.

При цьому на задньому фоні волонтер показав британські гусеничні бронетранспортери FV103 Spartan. Саме на їх купівлю і було оголошено збір коштів.

«Ви хотіли великий збір? Ви хотіли мега-збір? Я вас прошу, а давайте для нашої рідної армії, для Збройних сил України, купимо багато броньованої техніки», — звернувся волонтер до українців.

Він підкреслив, що збір триватиме з 2 по 8 листопада. Його мета — зібрати 200 млн гривень, що допоможе закупити 50 бронетранспортерів FV103 Spartan.

Реквізити для збору коштів Притула опублікував в описі під відео, а також у пості у своєму Telegram-каналі

Нагадаємо, після масованого ракетного обстрілу України 10 жовтня волонтер Сергій Притула та Сергій Стерненко відкрили збір коштів на закупівлю безпілотників для українських військових.

В серпні цього року Притула заявив про купівлю супутника фінської компанії ICEYE, який допоможе ЗСУ швидше отримувати розвіддані.

Спочатку Притула і його фонд збирали гроші на купівлю турецьких безпілотників Bayraktar TB2, проте компанія-виробник дізнавшись про це, вирішила безкоштовно передати БПЛА українським військовим.

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