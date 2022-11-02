Притула оголосив про старт нового мега-збору коштів, цього разу на броньований кулак для ЗСУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Притула оголосив про старт нового мега-збору коштів, цього разу на броньований кулак для ЗСУ

402
Український телеведучий і волонтер Сергій Притула оголосив новий «мега-збір» коштів для закупівлі обладнання, необхідного Збройним силам України. Цього разу українці можуть допомогти закупити бронетехніку для військових.
Про це йдеться в ролику, який Притула опублікував у своєму офіційному YouTube-каналі.
За його словами, вже зовсім скоро в Україну прийде холодна погода і традиційне для цього періоду року бездоріжжя. Тому українським військовим «конче» потрібна гусенична техніка, оскільки на колісній — далеко не виїхати.
«Це означає, що все, що броньоване і на гусеницях повинно бути в нас. І слава Богу, ми рисачимо, ми шукаємо і ми знаходимо», — сказав Притула.
При цьому на задньому фоні волонтер показав британські гусеничні бронетранспортери FV103 Spartan. Саме на їх купівлю і було оголошено збір коштів.
«Ви хотіли великий збір? Ви хотіли мега-збір? Я вас прошу, а давайте для нашої рідної армії, для Збройних сил України, купимо багато броньованої техніки», — звернувся волонтер до українців.
Він підкреслив, що збір триватиме з 2 по 8 листопада. Його мета — зібрати 200 млн гривень, що допоможе закупити 50 бронетранспортерів FV103 Spartan.
Реквізити для збору коштів Притула опублікував в описі під відео, а також у пості у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, після масованого ракетного обстрілу України 10 жовтня волонтер Сергій Притула та Сергій Стерненко відкрили збір коштів на закупівлю безпілотників для українських військових.
В серпні цього року Притула заявив про купівлю супутника фінської компанії ICEYE, який допоможе ЗСУ швидше отримувати розвіддані.
Спочатку Притула і його фонд збирали гроші на купівлю турецьких безпілотників Bayraktar TB2, проте компанія-виробник дізнавшись про це, вирішила безкоштовно передати БПЛА українським військовим.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.