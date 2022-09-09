Пристрої Apple в майбутньому можуть використовувати Starlink для екстрених викликів — Finance.ua
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Пристрої Apple в майбутньому можуть використовувати Starlink для екстрених викликів

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Мобільні пристрої Apple в майбутньому можуть використовувати супутниковий інтернет Starlink для екстрених викликів.
Про це заявив Ілон Маск.
Маск підкреслив, що компанія SpaceX провела багатообіцяючі переговори з Apple про використання супутникового інтернету Starlink для підтримки нової функції екстрених викликів в iPhone 14.
За словами глави SpaceX, споживачі тільки виграють, якщо мобільні телефони для екстрених викликів зможуть використовувати безпосередньо супутниковий Інтернет, а не просто стільникові вишки інших операторів і розташовані на землі передавачі Starlink.
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Раніше ми писали, що в рамках презентації Apple показала лінійку смартфонів iPhone 14, а також оновлені Розумні годинник Watch Series 8 і бездротові навушники AirPods Pro.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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