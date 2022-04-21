Пристрої Apple тепер приблизно на 20% складаються з перероблених матеріалів — Finance.ua

Пристрої Apple тепер приблизно на 20% складаються з перероблених матеріалів

Вчора 07:10 — Фондовий ринок

Напередодні Дня Землі (22 квітня) компанія Apple похвалилася своїми екологічними ініціативами та заодно пролила додаткове світло на свої пристрої.

Apple повідомила, що 18% матеріалів у її продуктах, випущених у 2021 фінансовому році, було перероблено або відновлено. Це є «найвищим показником за всю історію» та стрибком на 50% порівняно з результатами попереднього року (12%). Компанія представила 8 нових продуктів, що включають щонайменше 20% перероблених матеріалів.

У тому числі Apple вперше використала сертифіковане перероблене золото (у материнських платах та масивах камер iPhone 13 та 13 Pro). Водночас повторне використання кобальту, рідкісноземельних елементів та вольфраму за рік «більше ніж подвоїлося».

Компанія також заявила, що майже повністю відмовилася від використання пластику у своїй упаковці. 2021 фінансового року пластик становив лише 4% матеріалів упаковки. При цьому нові моделі iPhone стали першими смартфонами компанії, в упаковці яких не використовувався пластик.

Apple сподівається повністю відмовитися від використання пластику у своїй упаковці до 2025 року. У звіті також сказано, що продукцію компанії стало простіше ремонтувати в сервісних центрах і вона використовує більш міцні конструкції. Також згадувалась програма самостійного ремонту, але конкретні строки її запуску у 2022 році не називалися.

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