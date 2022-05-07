Приріст грошової бази у квітні був близьким до нуля — Finance.ua

Приріст грошової бази у квітні був близьким до нуля
Приріст грошової бази у квітні був близьким до нуля після її скорочення у березні більш ніж на 50 млрд грн та стрибка майже на 100 млрд грн у лютому.
Про це повідомив Національний банк України у відновленому місячному макроекономічному огляді.
«Витрати урядом України коштів, отриманих від конвертації іноземної валюти — основний канал емісії гривні. У березні-квітні додатковим каналом стало придбання воєнних ОВДП (облігацій внутрішньої держпозики) НБУ на загальну суму 70 млрд грн», — зазначається у документі.
Згідно з представленим Нацбанком графіком, у квітні обсяг викупу ним ОВДП зріс до 50 млрд грн з 20 млрд грн у березні, а обсяг конвертації валюти урядом склав ще близько 50 млрд грн порівняно з приблизно 65 млрд грн у березні.