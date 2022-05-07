Приріст грошової бази у квітні був близьким до нуля — Finance.ua

Приріст грошової бази у квітні був близьким до нуля

Вчора 12:39 — Казна та Політика

Приріст грошової бази у квітні був близьким до нуля

Приріст грошової бази у квітні був близьким до нуля після її скорочення у березні більш ніж на 50 млрд грн та стрибка майже на 100 млрд грн у лютому.

Про це повідомив Національний банк України у відновленому місячному макроекономічному огляді.

«Витрати урядом України коштів, отриманих від конвертації іноземної валюти — основний канал емісії гривні. У березні-квітні додатковим каналом стало придбання воєнних ОВДП (облігацій внутрішньої держпозики) НБУ на загальну суму 70 млрд грн», — зазначається у документі.

Згідно з представленим Нацбанком графіком, у квітні обсяг викупу ним ОВДП зріс до 50 млрд грн з 20 млрд грн у березні, а обсяг конвертації валюти урядом склав ще близько 50 млрд грн порівняно з приблизно 65 млрд грн у березні.

«У березні-квітні основну частину „емісійної“ гривні було абсорбовано за рахунок інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти та мобілізації коштів», — зазначає водночас регулятор.

Як повідомлялося, інтервенції НБУ у квітні зросли до $2,2 млрд з $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому.

Згідно з представленим Нацбанком графіком, обсяг мобілізаційних операцій скоротився до приблизно 27 млрд грн із 75 млрд грн у березні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.