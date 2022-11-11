Прибуток «Сбербанку» в річному вимірі впав на 95% — Finance.ua

Прибуток «Сбербанку» в річному вимірі впав на 95% Сьогодні 09:37 — Фондовий ринок

За підсумками 10 місяців 2022 року чистий прибуток російського Сбербанку перевищив 50 млрд рублів — за такий же період минулого року показник був вищим приблизно у 20 разів.

Про це заявив президент — голова правління банку Герман Греф, пише Forbes Russia.

Так, у жовтні, за словами Грефа, банк заробив 122,8 млрд рублів і відновив прибутковість.

Порівняно з 10 місяцями минулого року прибуток «Сбера» впав на 95% (з 1,05 трлн рублів).

За словами Грефа, роздрібний портфель банку з початку року зріс на 9%, корпоративний — на 11,9% без урахування валютної переоцінки, а щомісячний обсяг видач кредитів повернувся на докризовий рівень другого півріччя 2021 року.

Голова фінустанови запевняє, що банку «вдалося домогтися стабілізації якості кредитного портфеля» — частка простроченої заборгованості за кредитами компаніям і фізособам виявилася нижчою за рівень кінця минулого року (2,2% від портфеля).

В опублікованій 10 листопада звітності Сбербанк також заявив про зростання чистого процентного доходу за 10 місяців на 2,7%, до 1,4 трлн рублів, чистого комісійного доходу — на 3,9%, до 490 млрд рублів. Операційні витрати знизилися на 4,4%, до 525,5 млрд рублів.

Після початку вторгнення рф в Україну та введення санкцій проти найбільших російських фінансових інститутів ЦБ закрив для банків публікацію фінансової звітності на загальнодоступних ресурсах.

Перший заступник голови Центробанку рф Дмитро Тулін заявляв, що серед усіх російських банків три чверті за підсумками першого півріччя стали прибутковими і тільки чверть показала збиток. Загальний негативний результат збиткових банків становив 1,9 трлн рублів, а прибуток прибуткових банків — 400 млрд рублів.

Економічна Правда За матеріалами:

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