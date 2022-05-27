Прибутковість майнінгу Bitcoin продовжує падати — Finance.ua
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Прибутковість майнінгу Bitcoin продовжує падати

Вчора 22:02Технології&Авто
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За даними Arcane Research, прибутковість майнінгу продовжує падати — у листопаді 2021 року 1 МВт·год енергії, задіяної в Antminer S19 від Bitmain, приносив $500. Тепер цей показник становить $146. Пристрої серії S9 з відповідним показником 40 дол. ледве виходять за межу беззбитковості.
25 травня в результаті чергового перерахунку складність майнінгу першої криптовалюти знизилася на 4,33% — до 29,9 т. Скорочення показника виявилося максимальним з липня 2021 року.
Середній хешрейт приблизно за двотижневий період з попередньої корекції складності склав 214 EH/s, також відкотившись на 4,3% від досягнутого максимуму.
Прибутковість майнінгу Bitcoin продовжує падати
За даними Glassnode, згладжений 7-денною ковзною середньою показник обчислювальної потужності мережі першої криптовалюти впав до 205,9 EH/s з рекордної позначки 208,5 EH/s, досягнутої 5 травня. За спостереженням аналітика Arcane Research Джарана Меллеруда, рентабельність майнінгу продовжує швидко падати.

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У квітні експерти компанії відзначили тиск на прибутковість майнінгу через зниження ціни біткойна та зростання хешрейту. Складність рекордно впала в липні 2021 року на тлі заборони на видобуток криптовалют у Китаї.
У грудні експерти припустили, що КНР генерує до 20% хешрейту Біткойна, попри думку про припинення діяльності майнерів у країні. Фахівці Центру альтернативних фінансів Кембриджського університету підтвердили цю думку — Китай залишається другим за часткою в обчислювальних потужностях мережі цифрового золота.
За матеріалами: iXBT.com
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