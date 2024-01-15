Прибрати кондиціонування та гірлянди: «Укренерго» закликає зменшити споживання — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Прибрати кондиціонування та гірлянди: «Укренерго» закликає зменшити споживання

Енергетика
72
Прибрати кондиціонування та гірлянди: «Укренерго» закликає зменшити споживання
Прибрати кондиціонування та гірлянди: «Укренерго» закликає зменшити споживання
До вечора п’ятниці споживання е/е через похолодання стрімко зростає і загрожує стабільності роботи енергосистеми, повідомила НЕК «Укренерго».
У телеграм-каналі вона пояснила, що в четвер, коли було потепління, і в п’ятницю вдень, коли домашні СЕС покривали енергоспоживання своїх власників, балансувати енергосистему було легше. Наразі споживання знову зростає, бо сонця вже немає, а мороз посилюється. При цьому у вихідні синоптики обіцяють іще більше похолодання.
Тож споживачів наполегливо просять зменшити використання кондиціонерів та обігрівачів для опалення приміщення, не вмикати одночасно праску, пральну машину, пилосос і бойлер, вимикати світло в порожніх приміщеннях. Особливо це актуально в ранкові та вечірні години, акцентує увагу НЕК.
«Бізнес теж може долучитися до підтримки енергосистеми: достатньо зменшити освітлення вивісок, вітрин, банерів. Та прибрати, нарешті, новорічні гірлянди», — зазначило «Укренерго».

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.