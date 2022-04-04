Прямі втрати України від війни становлять $565 мільярдів – Мінекономіки — Finance.ua

Прямі втрати України від війни становлять $565 мільярдів – Мінекономіки
За підрахунками Міністерства економіки, прямі одноразові втрати від російського вторгнення на сьогодні сягають 565 млрд доларів, також недоотримано 54 млрд доларів капітальних інвестицій.
Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра економіки Ігор Дядюра.
«За нашими останніми підрахунками, прямі одноразові втрати на сьогодні складають 565 млрд доларів: 119 млрд припадає на інфраструктуру, 91 млрд — на втрати цивільних об’єктів. І через війну Україна недоотримала 54 млрд доларів капітальних інвестицій», — сказав Дядюра.
Крім того, втрати від війни мають довгостроковий вплив. Так, за розрахунками Мінекономіки, цього року втрати ВВП України сягнуть щонайменше 112 млрд доларів, до 2030 року — орієнтовно 1,2 трлн доларів.
За словами Дядюри, для оцінки втрат, обсяг яких постійно змінюється, використовують два підходи. Перший — це розрахунок прямих втрат від руйнувань. При цьому вартість зруйнованого об’єкта (будинку, дороги, школи тощо) оцінюється «з нуля».
Другий підхід — розрахунок від загального впливу бойових дій. «Руйнуванням конкретних споруд деструктивний вплив війни не обмежується. Йдеться про недоотримання інвестицій, втрату робочих місць, блокування торгівлі», — пояснив Дядюра.
Він зауважив, що на відновлення економіки підуть роки.