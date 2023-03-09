Пряма сума втрат України від війни – понад $125 млрд. Непрямі втрати – до $1 трлн — Finance.ua

Пряма сума втрат України від війни – понад $125 млрд. Непрямі втрати – до $1 трлн Сьогодні 12:02 — Казна та Політика

Пряма сума втрат України від війни – понад $125 млрд. Непрямі втрати – до $1 трлн

Пряма сума втрат України від повномасштабної війни, яка триває в країні понад рік, становить більш як 125 мільярдів доларів. Непрямі збитки досягають до трильйона доларів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини на телеканалі «Ми-Україна» розповів економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза.

«Лише пряма сума втрат, тобто там зруйнована інфраструктура — більш як 125 млрд доларів. А якщо порахувати всі загальноекономічні втрати, то вони показували в різні періоди — більш ніж пів трильйона або трильйон. Є різні підходи до оцінки непрямих економічних втрат — того, що ми, Українці, планували заробляти без війни», — сказав він.

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За його словами, відновлення України відбуватиметься коштом конфіскованих активів рф.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що нині Україна розробляє з партнерами механізм конфіскації російських активів, які можуть спрямувати на відновлення країни після війни. За його словами, він включатиме чотири елементи:

міжнародний реєстр збитків;

компенсаційна комісія, яка розглядатиме заяви про відшкодування збитків;

компенсаційний фонд, з якого будуть іти відшкодування;

механізм виконання прийнятих Компенсаційною комісією рішень.

Також прем’єр додав, що росія буде виплачувати Україні репарації після війни відповідно до міжнародного договору.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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