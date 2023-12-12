При якому курсі Bitcoin криптоваласники почнуть продавати заощадження — Finance.ua

При якому курсі Bitcoin криптоваласники почнуть продавати заощадження Сьогодні 01:26 — Криптовалюта

При якому курсі Bitcoin криптоваласники почнуть продавати заощадження

36% учасників відповіли, що почнуть продавати Bitcoin, коли його вартість досягне $1 мільйона або ніколи не продаватимуть. Співзасновник компанії MicroStrategy Майкл Сейлор провів опитування серед своїх підписників, щоб дізнатися, при якому курсі Bitcoin вони почнуть продавати свої криптовалютні заощадження. За результатами опитування,учасників відповіли, що почнуть продавати Bitcoin, коли його вартість

Другим за популярністю варіантом виявився курс у 100 тисяч доларів, за який проголосувало 30% підписників Сейлора.

Варіанти продажу Bitcoin за $250 000 та $500 000 виявилися менш популярними, за них проголосувало 18% та 14% учасників відповідно.



Чому це цікаво? Ці результати показують, на якому рівні можуть активізуватися продавці Bitcoin. Таким чином, після досягнення криптовалютою позначки у $100 000 можливий масовий розпродаж.

Зауважимо — Майкл Сейлор є одним із найвідоміших Bitcoin-максималістів у криптоіндустрії. У листопаді підприємець поділився своїм прогнозом і зазначив, що у перспективі Bitcoin досягне рівня $5 млн за монету. Сейлор впевнений, що у перспективі Bitcoin зможе витіснити золото. При цьому він вважає, що наступного року цифровий актив досягне позначки $500 тис., а потім спрямує до рівня $5 млн.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.