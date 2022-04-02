Прозорро.Продажі пришвидшило та спростило проведення аукціонів — Finance.ua

Прозорро.Продажі пришвидшило та спростило проведення аукціонів

Вчора 17:15 — Казна та Політика

Держпідприємство Прозорро.Продажі на час воєнного стану спрощує умови проведення онлайн-аукціонів. Це стосуватимуться швидкості їх проведення, переліку необхідних документів та сплати гарантійного та реєстраційного внесків.

«Спрощені умови запрацюють з 4 квітня та будуть застосовуватися до аукціонів з продажу та оренди комерційного майна, а також для реалізації тих активів, яка здійснюється за Регламентом ЕТС (електронної торгової системи). Ці умови не поширюватимуться на торги з реалізації активів, особливості яких передбачені законами та постановами КМУ, як, наприклад, земельні торги чи мала приватизація», — повідомили у держпідприємстві.

За стандартними процедурами період подання пропозицій для участі в аукціоні Прозорро.Продажі складає від 30 до 45 днів. Спрощені умови дозволяють організатору не пізніше, ніж за два календарні дні до дати аукціону оголосити про проведення торгів та опублікувати перелік необхідних для участі документів.

На час воєнного стану протокол аукціону та договір можна підписати з допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису) або взагалі його не підписувати. Рішення щодо необхідності підписання протоколу онлайн-аукціону та договору, а також їхньої публікації в системі приймає організатор та вказує про це в оголошенні.

Договір за результатами торгів організатор та переможець на час воєнного стану укладають протягом трьох робочих днів від дня наступного за днем формування системою протоколу, якщо підписання договору передбачене та якщо організатор не визначить більший строк для цього.

За спрощеними умовами переможцем аукціону вважається учасник, який зробив найвищу закриту цінову пропозицію за лот. Тобто, даний вид аукціону не передбачає проведення раундів та підвищення ставок. У разі дискваліфікації переможця кількість учасників, які можуть бути кваліфіковані наступними, — не обмежується.

При проведенні е-аукціону у період дії воєнного стану реєстраційний внесок не сплачується. А гарантійний визначається організатором та не може становити менше ніж 1% від стартової ціни за актив.

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