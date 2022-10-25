Прожитковий мінімум в Україні є показником доходів, – Мінсоцполітики — Finance.ua
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Прожитковий мінімум в Україні є показником доходів, – Мінсоцполітики

Особисті фінанси
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Прожитковий мінімум в Україні є показником доходів, – Мінсоцполітики
Прожитковий мінімум в Україні є показником доходів, – Мінсоцполітики
Найбільшу вигоду від підвищення прожиткового мінімуму отримують не ті громадяни, які найбільше потребують допомоги від держави.
Про це заявила перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак під час телемарафону.
За її словами, прожитковий мінімум прив’язаний до значної кількості виплат, і тому його підвищення відчувають передусім громадяни з хорошим фінансовим станом.
«На жаль, прожитковий мінімум сьогодні в Україні не виконує своєї ключової ролі — показника доходів. Скільки родина має отримувати для того, аби безбідно жити. І це є глобальна проблема. І причина цієї проблеми — це те, що протягом незалежності України до прожиткового мінімуму прив’язали дуже багато виплат. І таким чином, коли ми рухаємо прожитковий мінімум, на жаль, дуже часто ми опиняємось в ситуації, коли найбільшу вигоду від підвищення прожиткового мінімуму отримують не ті громадяни, які найбільше потребують допомоги від держави, а ті якраз, що мають хороший фінансовий стан», — наголосила посадовиця.
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Як зазначила заступниця міністерки, хоча наступного року підвищення прожиткового мінімуму не планується, загальний рівень підвищення буде, адже чергове зростання відбудеться в грудні 2022 року та збережеться на весь 2023 рік.
Окрім цього, за її словами, уже зареєстровано законопроєкт, який має вирішити проблему такого непрофільного використання прожиткового мінімуму. Продовжується також розроблення нового інструменту соціальної підтримки, який дозволить значно посилити захист фінансовий громадян, які знаходяться в складній фінансовій ситуації.

Довідка Finance.ua:

  • міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що реальний прожитковий мінімум у 2,6 раза більший за фактичний і становить близько 6,5 тис. грн;
  • прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував планове збільшення мінімальної заробітної плати до 6,7 тис. грн уже з 1 грудня.
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