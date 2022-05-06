Проєкт з емісії платіжних карток ПРОСТІР розпочинає ПриватБанк — Finance.ua

ПриватБанк випускатиме картки ПРОСТІР для пенсійних, соціальних та інших виплат, а також виплат внутрішньо переміщеним особам.
Клієнти зможуть використовувати такі картки для будь-яких платіжних операцій на території України — розраховуватися в торговельній мережі та інтернеті, отримувати готівку в банкоматах, робити перекази з картки на картку.
«Такий проєкт із найбільшим роздрібним банком України є важливим спільним внеском у розвиток безготівкової економіки нашої країни. Відтепер картка ПРОСТІР стане доступною користувачам інноваційних сервісів ПриватБанку. Наступний спільний проєкт НПС „ПРОСТІР“ та ПриватБанку — реалізація технології 3-D Secure версії 2.2.0, яка наразі впроваджується учасниками національної платіжної системи», — зазначив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.