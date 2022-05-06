Проєкт з емісії платіжних карток ПРОСТІР розпочинає ПриватБанк — Finance.ua
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Проєкт з емісії платіжних карток ПРОСТІР розпочинає ПриватБанк

Вчора 20:16Кредит&Депозит
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З 6 травня 2022 року картки ПРОСТІР можна оформити у головних відділеннях банку у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях.
Про це йдеться в повідомленні ПриватБанку.
ПриватБанк випускатиме картки ПРОСТІР для пенсійних, соціальних та інших виплат, а також виплат внутрішньо переміщеним особам.
Клієнти зможуть використовувати такі картки для будь-яких платіжних операцій на території України — розраховуватися в торговельній мережі та інтернеті, отримувати готівку в банкоматах, робити перекази з картки на картку.
«Такий проєкт із найбільшим роздрібним банком України є важливим спільним внеском у розвиток безготівкової економіки нашої країни. Відтепер картка ПРОСТІР стане доступною користувачам інноваційних сервісів ПриватБанку. Наступний спільний проєкт НПС „ПРОСТІР“ та ПриватБанку — реалізація технології 3-D Secure версії 2.2.0, яка наразі впроваджується учасниками національної платіжної системи», — зазначив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Finance.ua
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