Проєкт з емісії платіжних карток ПРОСТІР розпочинає ПриватБанк — Finance.ua

Проєкт з емісії платіжних карток ПРОСТІР розпочинає ПриватБанк

З 6 травня 2022 року картки ПРОСТІР можна оформити у головних відділеннях банку у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях.

Про це йдеться в повідомленні ПриватБанку.

ПриватБанк випускатиме картки ПРОСТІР для пенсійних, соціальних та інших виплат, а також виплат внутрішньо переміщеним особам.

Клієнти зможуть використовувати такі картки для будь-яких платіжних операцій на території України — розраховуватися в торговельній мережі та інтернеті, отримувати готівку в банкоматах, робити перекази з картки на картку.

«Такий проєкт із найбільшим роздрібним банком України є важливим спільним внеском у розвиток безготівкової економіки нашої країни. Відтепер картка ПРОСТІР стане доступною користувачам інноваційних сервісів ПриватБанку. Наступний спільний проєкт НПС „ПРОСТІР“ та ПриватБанку — реалізація технології 3-D Secure версії 2.2.0, яка наразі впроваджується учасниками національної платіжної системи», — зазначив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.