Проєкт «Власна справа»: учасники програми отримають мікрогранти ще на 48 мільйонів — Finance.ua

Проєкт «Власна справа»: учасники програми отримають мікрогранти ще на 48 мільйонів Вчора 19:00 — Особисті фінанси

За підсумками восьмої хвилі програми «Власна справа» 207 переможців отримають мікрогранти на започаткування та розвиток бізнесу на загальну суму 48,4 млн грн.

Про це повідомила перший віцепрем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко, передає Мінекономіки

«Мікрогранти на старт та розвиток бізнесу є найбільш популярною програмою проєкту „єРобота“. Незважаючи на те, що програма вже діє чотири місяці, інтерес до неї серед малого бізнесу не зменшується. Кожні два тижні ми стабільно маємо понад дві сотні нових проєктів, які потенційно мають створити близько пів тисячі нових робочих місць», — зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що за результатами восьми хвиль цієї програми визначено 1,9 тис. переможців, які створять під час реалізації своїх проєктів 4500 нових робочих місць.

За даними Мінекономіки, серед 207 переможців восьмої хвилі програми «Власна справа» 51 особа планує започаткувати чи розвивати проєкти у сфері оптової та роздрібної торгівлі, 51 — у переробній промисловості, 29 — у сфері тимчасового розміщення та організації харчування. Завдяки реалізації бізнес-планів отримувачі грантів створять 474 робочі місця.

Найбільше переможців восьмої хвилі походять із Львівської (35 людей) та Рівненської (21) областей, а також із Києва (28).

Довідка Finance.ua:

5 вересня в Україні стартувала шоста хвиля грантової урядової програми «Власна справа», в межах якої можна отримати 250 тисяч гривень на створення або розвиток власного бізнесу;

українці з 1 липня можуть у застосунку «Дія» подавати заявки на участь у проєкті «єРобота»;

«єРобота» — це шість програм, які дадуть змогу створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць;

перша програма передбачає гранти до 250 тисяч гривень на будь-який мікробізнес. Друга — гранти до 8 мільйонів на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Третя і четверта програми — гранти на висадку садів (до 400 тисяч гривень за 1 гектар) і побудову теплиць (до 7 мільйонів гривень). П’ята програма — це гранти для стартапів у сфері ІТ. Шоста — це гранти на здобуття нових навичок у сфері інформаційних технологій.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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