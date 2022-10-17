Проєкт бюджету-2023 запроваджує нові інструменти підтримки регіонів — Гетманцев — Finance.ua

Проєкт бюджету-2023 запроваджує нові інструменти підтримки регіонів — Гетманцев Вчора 11:46 — Казна та Політика

Проєкт бюджету-2023 запроваджує нові інструменти підтримки регіонів — Гетманцев

Бюджетний законопроєкт пропонує два нові інструменти підтримки та відбудови регіонів: дотацію на здійснення повноважень місцевих органів влади та Фонд ліквідації наслідків російської агресії.

Про це розповів в інтерв’ю Укрінформу голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар Національної ради відновлення Данило Гетманцев.

Він нагадав, що одна з небагатьох правок, підтриманих парламентаріями при розгляді проєкту бюджету в першому читанні, стосується збільшення фінансування Державного фонду регіонального розвитку. Для цього пропонується виділити 2 млрд гривень.

«Звісно, це не той рівень, що передбачений Бюджетним кодексом для мирного часу, але тим не менше — це те, що можемо дозволити собі в межах прогнозованих доходів та видатків. Ці гроші розподілятимуться на першочергові інвестиційні проєкти, визначені місцевою владою, у тому числі — і на відбудову важливих об’єктів», — прокоментував Гетманцев.

Крім цього, за словами очільника комітету, проєктом бюджету-2023 запроваджуються два нові інструменти підтримки регіонів та їх відбудови. Це нова додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України (23,9 млрд грн) та Фонд ліквідації наслідків російської агресії (19 млрд грн).

«А ще наступного року виділяється базова дотація в розмірі 29 мільярдів гривень. Регіони також отримають 87,5 мільярда освітньої субвенції і субвенцію з державного бюджету на реалізацію кредитної програми з відновлення — майже 7 мільярдів гривень», — додав Гетманцев.

Нагадаємо, пріоритет бюджетного законопроєкту на наступний рік — безпека та оборона України. На це має бути спрямовано 1,13 трлн гривень (приблизно 45% усього бюджету). На соціальне забезпечення, в тому числі на трансферт Пенсійному фонду, піде 16,1% видаткової частини бюджету, на медицину — 6,9%, а на освіту — 6,1%. Решту видатків пропонується скоротити. Головна стаття економії — зменшення на 11,6 млрд грн у порівнянні з 2022 роком витрат на органи державної влади.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.