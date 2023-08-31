Проти Трампа завели ще одну справу: експрезидента США звинувачують у шахрайстві — Finance.ua

Проти Трампа завели ще одну справу: експрезидента США звинувачують у шахрайстві Сьогодні 16:30 — Кримінал

Проти Трампа завели ще одну справу: експрезидента США звинувачують у шахрайстві

Ще один суд проти колишнього президента США Дональда Трампа має розпочатися 2 жовтня — суд закликають визнати його шахраєм.

Про це повідомляє Reuters

Згідно до заяви прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс, з 2011 по 2021 рік Трамп надавав банкірам та страховим компаніям неправдиві дані про свої статки, перевищивши їх на 2,23 млрд доларів.

«Кумулятивний ефект цих численних шахрайських схем із збільшення активів Трампа, а отже, і його власного капіталу, приголомшливий, і є лише верхівкою набагато більшого айсберга обману», — сказала вона.

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Прокурор вимагає від суду визнати Трампа шахраєм ще до початку слухань. У разі доведення вини той буде змушений оплатити штраф розміром у 250 млн доларів.

Зараз Дональду Трампу висунуто 91 кримінальне звинувачення за трьома справами.

Як повідомлялось раніше, 23 серпня Трамп здався за формальною процедурою у в’язниці округу Фултон штату Джорджія за більш як десятьма звинуваченнями, пов’язаними із його спробами скасувати результати президентських виборів у штаті в 2020 році.

Трамп провів у в’язниці трохи більш як 20 хвилин для оформлення документів і вийшов під заставу $200 тисяч.

Укрінформ За матеріалами:

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