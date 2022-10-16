Просити про допомогу, не погоджуватись з керівником: які «психологічні права» на роботі мають українці — Finance.ua

Просити про допомогу, не погоджуватись з керівником: які «психологічні права» на роботі мають українці Вчора 15:56 — Особисті фінанси

Людині властиво мати різні психологічні стани, життєві етапи та емоції. І як же це поєднувати з роллю суперпрофесіонала на роботі.

Про це розповів психолог Олексій Видиш, пише rabota.ua.

Право просити про допомогу у колег

Якщо якась задача видається вам надто складною, попросити про допомогу — ваше право. Не бійтесь здатися поганим експертом та пам’ятайте, що не вміти/не знати чогось — більше, ніж окей. Було б чудово, якби компанії заохочували допомогу одне одному всередині колективу, але навіть якщо це не є частиною корпоративної культури вашої компанії, точно є частиною нормальних людських взаємовідносин, й ви можете сміливо йти на це.

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Право іноді бути непродуктивним

Ми намагаємося відповідати вимогам культу продуктивності та успіху. Проте є зворотна сторона цього явища. Її суть полягає у тому, що іноді бути непродуктивним — природне явище, позбутися якого неможливо. А постійно прагнучи показувати власну продуктивність, попри втому, ми можемо провокувати виснаження та професійне вигорання. Тому іноді працювати «в пів сили» — окей. Головне — турбуватися про себе й слідкувати за тим, що провокує такі стани.

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Право не погоджуватись з керівництвом

Субординація та взаємоповага не означають беззаперечну згоду на будь-які вказівки керівника. Ви маєте право не погоджуватись та висловлювати власну думку. До того ж, якщо керівником є професіонал своєї справи, ви отримаєте належний фідбек, а ваші коментарі будуть враховані й можуть принести користь компанії.

Право отримувати належне ставлення до себе

Досі чуємо безліч історій про дії колег та керівництва, які можна розцінювати як порушення права на звичайну повагу людської гідності. Сюди можемо віднести зверхність, приниження, насильницьку форму спілкування, маніпуляції та будь-які дії, які шкодять людині та її особистості, ставлять під сумнів повагу до неї.

Право відпочивати та мати необхідну кількість вихідних

Відпочинок — потреба людини, нестача якої може призводити не лише до психологічних, а й до фізичних проблем. Якщо керівництво не регулює кількість вашого відпочинку від роботи, вам варто робити це самостійно.

Право почуватись у безпеці на роботі

Ви маєте право отримувати підтримку та фідбек від колективу та керівництва, мати можливість запропонувати обговорення проблеми, якщо вона виникає, не відчуваючи при цьому страху чи дискомфорту, бо ваша робота — безпечне місце.

Право на рівність

Ви маєте право не стикатись з дискримінацією за статтю, кольором шкіри чи будь-якими іншими ознаками, відчувати власну рівність з колегами. А також — захищати своє право, публічно скаржитись, якщо воно порушується колективом чи керівництвом, звільнятися з такої роботи та прагнути справедливості.

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