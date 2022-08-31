Просторий салон та 600 км запасу ходу: Skoda показала флагманський електрокросовер (відео) — Finance.ua
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Просторий салон та 600 км запасу ходу: Skoda показала флагманський електрокросовер (відео)

Технології&Авто
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Просторий салон та 600 км запасу ходу: Skoda показала флагманський електрокросовер (відео)
Просторий салон та 600 км запасу ходу: Skoda показала флагманський електрокросовер (відео)
У Чехії презентовано нову Skoda Vision 7S. Поки що це концепт-кар, але у 2026 році він стане серійною моделлю — флагманським електрокросовером чеської марки. Про це повідомляє офіційний сайт Skoda.
Електромобіль Skoda Vision 7S презентує новий стиль бренду, який має назву Modern Solid. Дизайн вийшов стриманим і навіть мінімалістичним — з тоненькою діодною оптикою та вираженим пластиковим обвісом. Вентиляційні щілини спереду та ззаду покликані охолоджувати силову установку та гальма. Двері виконані орними, а дзеркала заднього виду замінені камерами.
У салоні кермо приплюснуте зверху та знизу, а показання приладів виводяться на вузький дисплей та проектуються на лобове скло. Великий 14,6-дюймовий тачскрін мультимедійної системи виконано так, що його можна повертати.
Просторий салон та 600 км запасу ходу: Skoda показала флагманський електрокросовер (відео)
В обробці використано матеріали, отримані шляхом вторинної переробки. Усередині передбачено магнітні кріплення для різних гаджетів.
Кросовер Skoda Vision 7S вирізняється нетиповою посадковою формулою 6+1, тобто у нього шість повноцінних сидінь та дитяче крісло на центральній консолі — у безпечному місці салону при ДТП. Водій може доглядати дітей на третьому ряду за допомогою спеціальної камери.
Просторий салон та 600 км запасу ходу: Skoda показала флагманський електрокросовер (відео)
Для водія та пасажирів передбачений спеціальний режим Relax — він активується лише коли авто стоїть. У цьому випадку кермо та передня панель зсуваються вперед і звільняють більше місця, а крісла першого та другого ряду можна розкласти.
Характеристики Skoda Vision 7S стануть відомими ближче до дати презентації серійної моделі. Заявлено тільки, що електрокар Skoda за розмірами можна порівняти з моделлю Kodiaq, отримав батарею на 89 кВт∙год і має запас ходу в 600 км.
За матеріалами:
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