Прощавай, Calibri: Microsoft вперше за 16 років змінила стандартний шрифт в Office — Finance.ua

Прощавай, Calibri: Microsoft вперше за 16 років змінила стандартний шрифт в Office Сьогодні 02:27 — Фондовий ринок

Прощавай, Calibri: Microsoft вперше за 16 років змінила стандартний шрифт в Office

IT-гігант Microsoft вперше за 16 років змінив стандартний шрифт в своєму офісному пакеті додатків, зокрема Word, Excel, Powerpoint та інших. Відтепер замість Calibri за замовчуванням почне використовуватися Aptos.

Про це Microsoft повідомила у своєму блозі. У компанії стверджують, що новий шрифт «має чіткість, однорідність і чудово підходить для відображення на екранах з високою роздільною здатністю».

Шрифт Aptos створив дизайнер Стів Маттесон, також відомий за шрифтом Segoe UI, який використовується за замовчуванням в Windows Vista, 7, 8, 10 і 11. Фахівець заявив, що при роботі над Aptos надихався швейцарською типографікою середини XX століття.

Минулий шрифт — Calibri — використовувався в Word, Outlook, PowerPoint і Excel з 2007 року, більше ніж 16 років. Він залишиться доступний для вибору в налаштуваннях.

Microsoft відсьогодні почала впроваджувати Aptos у свої офісні програми як шрифт за замовчуванням. Найближчим часом він з’явиться у всіх користувачів актуальних Windows.

Згідно з актуальними даними, через майже два роки з релізу Windows 11 встановлена менше, ніж на 25% пристроїв. І це навіть попри те, що Microsoft раніше оголосила про припинення випуску великих оновлень для Windows 10.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.