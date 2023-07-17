Прощавай, Calibri: Microsoft вперше за 16 років змінила стандартний шрифт в Office — Finance.ua
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Прощавай, Calibri: Microsoft вперше за 16 років змінила стандартний шрифт в Office

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Прощавай, Calibri: Microsoft вперше за 16 років змінила стандартний шрифт в Office
Прощавай, Calibri: Microsoft вперше за 16 років змінила стандартний шрифт в Office
IT-гігант Microsoft вперше за 16 років змінив стандартний шрифт в своєму офісному пакеті додатків, зокрема Word, Excel, Powerpoint та інших. Відтепер замість Calibri за замовчуванням почне використовуватися Aptos.
Про це Microsoft повідомила у своєму блозі. У компанії стверджують, що новий шрифт «має чіткість, однорідність і чудово підходить для відображення на екранах з високою роздільною здатністю».
Шрифт Aptos створив дизайнер Стів Маттесон, також відомий за шрифтом Segoe UI, який використовується за замовчуванням в Windows Vista, 7, 8, 10 і 11. Фахівець заявив, що при роботі над Aptos надихався швейцарською типографікою середини XX століття.
Минулий шрифт — Calibri — використовувався в Word, Outlook, PowerPoint і Excel з 2007 року, більше ніж 16 років. Він залишиться доступний для вибору в налаштуваннях.
Microsoft відсьогодні почала впроваджувати Aptos у свої офісні програми як шрифт за замовчуванням. Найближчим часом він з’явиться у всіх користувачів актуальних Windows.
Згідно з актуальними даними, через майже два роки з релізу Windows 11 встановлена менше, ніж на 25% пристроїв. І це навіть попри те, що Microsoft раніше оголосила про припинення випуску великих оновлень для Windows 10.
За матеріалами:
УНІАН
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