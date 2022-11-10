Пропонують інший механізм. Єврокомісія відмовилась від обмеження цін на газ, - ЗМІ — Finance.ua
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Пропонують інший механізм. Єврокомісія відмовилась від обмеження цін на газ, - ЗМІ

Енергетика
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Європейська комісія відмовилася від ідеї обмеження максимальних цін на газ. Водночас країнам ЄС запропонують механізм корекції цін на газ, який потрібен для стримування різких коливань.
Про це повідомляє Reuters.
За даними Reuters, ці пропозиції Єврокомісія офіційно представить вже завтра. Більше 10 країн-членів ЄС підтримують більш жорсткі заходи, які включать обмеження максимальних цін на газ на тлі гострої енергетичної кризи, яка спричиняє рекордно високу інфляцію. Проте Єврокомісія, Німеччина та Нідерланди вважають, що таке обмеження поставить під загрозу контракти із постачальниками. Також це може зменшити стимули до зменшення споживання газу.
«Єврокомісія повідомила країнам Європейського союзу, що всеосяжне жорстке обмеження цін на найбільшому європейському газовому хабі TTF майже не вплине на фактичні ціни, однак спричинить юридичні ризики та ризики для постачання палива за чинними контрактами. Дипломати зазначають, що ризики переважають переваги», — йдеться у повідомленні.
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Офіційний представник ЄС підтвердив, що Єврокомісія на закритій зустрічі з 27 національними представниками в ЄС замість обмеження цін запропонує механізм корекції ринку. Він передбачатиме встановлення цінового коридору на TTF. За його словами, встановлення фіксованої ціни не поставить під загрозу безпеку постачання. Він підкреслив, що наразі країни перебувають в глобальній конкуренції за СПГ.
Reuters додає, що низка країн ЄС, включно з Польщею та Бельгією, які протягом тривалого часу виступали за запровадження жорсткіших заходів на ринку газу, обурені пропозицією Єврокомісії, оскільки вона не виправдовує сподівань на значне зниження цін.
За матеріалами:
РБК-Україна
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