Промисловість єврозони переживає найбільший спад від початку пандемії — Finance.ua

Промисловість єврозони переживає найбільший спад від початку пандемії Вчора 12:15 — Світ

У липні у промисловості єврозони зафіксували найбільше місячне падіння виробництва за більш ніж два роки, оскільки зростання цін на енергоносії та проблеми у ланцюжку поставок призвели до скорочення виробництва на заводах та підштовхнули економіку блоку ближче до рецесії.

Про це пише Financial Times

Виробництво промислових груп у єврозоні у липні впало на 2,3% порівняно з попереднім місяцем, що стало найбільшим падінням із квітня 2020 року, повідомило статистичне управління Європейської комісії.

Падіння було більшим, ніж очікуване економістами зниження на 1%.

Найбільше падіння було у капітальних активах, до яких відносяться будівлі, машини та обладнання. Виробництво споживчих товарів тривалого користування, таких як ноутбуки та ювелірні вироби, а також проміжних товарів, таких як сталь та пшениця, також скоротилося.

Цифри також були спотворені через майже 19% падіння промислового виробництва в Ірландії порівняно з попереднім місяцем.

Липневе зниження завершило тримісячне зростання промислового виробництва в єврозоні й означало, що воно було на 2,4% нижче, ніжторік, опустившись нижче за допандемічний рівень.

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