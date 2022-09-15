Промисловість єврозони переживає найбільший спад від початку пандемії — Finance.ua
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Промисловість єврозони переживає найбільший спад від початку пандемії

Світ
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У липні у промисловості єврозони зафіксували найбільше місячне падіння виробництва за більш ніж два роки, оскільки зростання цін на енергоносії та проблеми у ланцюжку поставок призвели до скорочення виробництва на заводах та підштовхнули економіку блоку ближче до рецесії.
Про це пише Financial Times.
Виробництво промислових груп у єврозоні у липні впало на 2,3% порівняно з попереднім місяцем, що стало найбільшим падінням із квітня 2020 року, повідомило статистичне управління Європейської комісії.
Падіння було більшим, ніж очікуване економістами зниження на 1%.
Найбільше падіння було у капітальних активах, до яких відносяться будівлі, машини та обладнання. Виробництво споживчих товарів тривалого користування, таких як ноутбуки та ювелірні вироби, а також проміжних товарів, таких як сталь та пшениця, також скоротилося.
Цифри також були спотворені через майже 19% падіння промислового виробництва в Ірландії порівняно з попереднім місяцем.
Липневе зниження завершило тримісячне зростання промислового виробництва в єврозоні й означало, що воно було на 2,4% нижче, ніжторік, опустившись нижче за допандемічний рівень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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