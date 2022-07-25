Промислові гіганти заявляють про зменшення дефіциту мікросхем – Reuters — Finance.ua

Промислові гіганти заявляють про зменшення дефіциту мікросхем – Reuters Вчора 02:15 — Технології&Авто

Промислові гіганти заявляють про зменшення дефіциту мікросхем – Reuters

Hyundai Motor, ABB та шведський виробник холодильників Electrolux бачать зменшення дефіциту напівпровідникових мікросхем.

Про це пише Reuters із посиланням на керівників компаній.

Зазначається, що збільшення поставок чипів зменшить тягар, який стоїть перед галуззю, яка також бореться з інфляцією цін на сировину, жорстким енергетичним ринком і зростанням процентних ставок, які гальмують споживчий попит.

У четвер Hyundai отримав найкращий квартальний прибуток за вісім років, оскільки слабка валюта підвищила вартість його доходів за кордоном, а попит на високорентабельні позашляховики (SUV) південнокорейського автовиробника залишився високим.

ABB, великий постачальник електроніки для автомобільної промисловості, заявив, що дефіцит напівпровідникових чипів зменшуються.

«Приємно знати, що ситуація покращується», — сказав виконавчий директор ABB Бйорн Розенгрен.

«Зобов’язання наших постачальників значно кращі», — сказав він журналістам.

За словами Розенгрена, виробничі потужності виробників чипів зростали, тоді як попит з боку інших секторів, таких як споживча електроніка, був нижчим, що дозволяло поставляти більше чипів промисловим споживачам, таким як ABB.

«Я б не сказав, що проблеми вже вичерпані, але у нас є зобов’язання на другу половину, які виглядають непогано», — сказав він.

Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia заявив, що очікує зменшення глобального дефіциту напівпровідників пізніше цього року.

Економічна Правда За матеріалами:

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