Прокурори направили 2,2 млн гривень із застав на потреби армії — Finance.ua
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Прокурори направили 2,2 млн гривень із застав на потреби армії

Вчора 03:44Казна та Політика
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Прокурори направили 2,2 млн гривень із застав на потреби арміїПрокурори направили 2,2 млн гривень із застав на потреби армії
Ювенальні прокурори направили кошти із застав на потреби української армії. Стягнута сума склала близько 2,2 млн гривень.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що кошти стягнуто за клопотанням Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству з підозрюваних у кримінальному провадженні за фактом торгівлі людьми (ст. 149 КК України). Прокурори змогли вилучити близько 2,2 млн гривень.
Кошти спрямовані на спеціальний рахунок для підтримки Збройних Сил України.
«Стосовно підозрюваних осіб раніше було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Наразі він змінений на не пов’язаний з триманням під вартою», — йдеться у повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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