Прокуратура викрила схему виведення коштів "Крюківського вагонобудівного заводу" — Finance.ua
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Прокуратура викрила схему виведення коштів "Крюківського вагонобудівного заводу"

Вчора 17:40Кримінал
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Прокуратура викрила схему виведення коштів "Крюківського вагонобудівного заводу"Прокуратура викрила схему виведення коштів "Крюківського вагонобудівного заводу", kyiv.gp.gov.ua
Прокуратура викрила схему виведення коштів «Крюківського вагонобудівного заводу» на рахунки російських підприємств.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
У ході досудового розслідування встановлено, що за сприяння громадянина рф, якому належить 25% акцій ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», заводом систематично здійснювалися закупки деталей для будівництва вагонів у підприємств з російської федерації за завищеними цінами при наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території заводу, під час яких виявлено та вилучено документи, що підтверджують протиправні дії, вчинені громадянином рф.
Наразі за клопотанням прокуратури корпоративні права «Крюківського вагонобудівного заводу» арештовано та вирішується питання передачі їх в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Кримінальне провадження порушене за статтями заволодіння грошовими коштами підприємства шляхом зловживання службовим становищем та фінансування насильницького захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України.
25% акцій підприємства належить росіянину Станіславу Гамзалову, 37% — українцю Володимиру Приходьку.
За матеріалами: Економічна Правда
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