Прокуратура викрила фінансову схему росіян на понад 50 мільйонів гривень — Finance.ua
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Прокуратура викрила фінансову схему росіян на понад 50 мільйонів гривень

Вчора 16:32Кримінал
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Викрито злочинну схему виведення понад 50 млн грн на рахунки підконтрольних рф підприємств.
Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, відкрито кримінальне провадження за фактами розтрати майна та службового підроблення (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Слідство встановило, що з 2021 року посадові особи підприємства, яке належить екс-депутату госдуми РФ від провладної партії, здійснювали фінансові махінації під час закупівлі матеріалів виробництва. Вони переказали на рахунки товариств, що знаходяться на території країни-агресора, завищену імпортну вартість товару на суму понад 52 млн грн.
Зазначається, що внаслідок проведених обшуків вилучено первинні документи фінансово-господарської діяльності по імпортних операціях та операціях з контрагентами внутрішнього ринку України, фінансову звітність та чорнові записи.
За матеріалами: Економічна Правда
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