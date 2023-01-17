Прокуратура в Парижі відмовилась розглядати звинувачення TotalEnergies у допомозі армії рф — Finance.ua

Прокуратура в Парижі відмовилась розглядати звинувачення TotalEnergies у допомозі армії рф Сьогодні 14:27

Паризька прокуратура відмовила двом асоціаціям у розгляді заяви проти французького енергетичного гіганта TotalEnergies за поставки пального російським військовим літакам, рішення оскаржать в апеляції.

Про це йдеться у заяві однієї з організацій-позивачок Razom We Stand.

Сторони отримали повідомлення про відмову у задоволенні скарги 10 січня. Прокуратура пояснила це тим, що після розгляду цього провадження, факти співучасті у воєнному злочині, інкриміновані компанії TotalEnergies, здавалися б недостатньо обґрунтованими, як на рівні доказів, так і умисності.

Однак, вважають позивачі, з низки викриттів газети «Le Monde» та неурядових організацій стало відомо, що компанія TotalEnergies не лише продовжувала працювати в рф, а й отримувала прибутки від продажу газового конденсату, перетворення якого на гас давало змогу заправляти російські військово-повітряні сили.

«Ці викриття вимагають проведення розслідувань в умовах, коли присутність іноземних транснаціональних корпорацій в росії також має ефект підтримки війни», — вважають позивачі. Відтак вони заперечують оцінку, зроблену прокуратурою, та вважають, що її рішення «продиктоване виключно політичними міркуваннями».

Французька коаліція Darwin Climax Coalition і українська група Razom We Stand планують оскаржити це рішення перед Генеральним прокурором Франції в Апеляційному суді, «яке, на їхню думку, не буде підтверджено».

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Економічна Правда За матеріалами:

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