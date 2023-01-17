Прокуратура в Парижі відмовилась розглядати звинувачення TotalEnergies у допомозі армії рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Прокуратура в Парижі відмовилась розглядати звинувачення TotalEnergies у допомозі армії рф

0
Паризька прокуратура відмовила двом асоціаціям у розгляді заяви проти французького енергетичного гіганта TotalEnergies за поставки пального російським військовим літакам, рішення оскаржать в апеляції.
Про це йдеться у заяві однієї з організацій-позивачок Razom We Stand.
Сторони отримали повідомлення про відмову у задоволенні скарги 10 січня. Прокуратура пояснила це тим, що після розгляду цього провадження, факти співучасті у воєнному злочині, інкриміновані компанії TotalEnergies, здавалися б недостатньо обґрунтованими, як на рівні доказів, так і умисності.
Однак, вважають позивачі, з низки викриттів газети «Le Monde» та неурядових організацій стало відомо, що компанія TotalEnergies не лише продовжувала працювати в рф, а й отримувала прибутки від продажу газового конденсату, перетворення якого на гас давало змогу заправляти російські військово-повітряні сили.
Місце для вашої реклами
«Ці викриття вимагають проведення розслідувань в умовах, коли присутність іноземних транснаціональних корпорацій в росії також має ефект підтримки війни», — вважають позивачі. Відтак вони заперечують оцінку, зроблену прокуратурою, та вважають, що її рішення «продиктоване виключно політичними міркуваннями».
Французька коаліція Darwin Climax Coalition і українська група Razom We Stand планують оскаржити це рішення перед Генеральним прокурором Франції в Апеляційному суді, «яке, на їхню думку, не буде підтверджено».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.