Прокуратура повернула територіальній громаді столиці земельну ділянку вартістю понад 40 млн гривень — Finance.ua
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Прокуратура повернула територіальній громаді столиці земельну ділянку вартістю понад 40 млн гривень

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Прокуратура повернула територіальній громаді столиці земельну ділянку вартістю понад 40 млн гривень.
Про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури.
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Зусиллями органів столичної прокуратури виконано рішення суду про повернення територіальній громаді столиці земельної ділянки площею понад 1,5 га вартістю понад 40 млн грн на вулиці Радистів у Деснянському районі міста Києва.
Встановлено, що вказана земельна ділянка незаконно вибула із власності територіальної громади міста Києва, без відповідного волевиявлення власника, з порушенням порядку, встановленого чинним законодавством щодо передачі земельних ділянок у власність фізичним особам.
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Суд погодився з доводами прокурора щодо наявності підстав для задоволення позову та скасував рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельну ділянку та витребував її на користь територіальної громади міста Києва.
На даний час, право власності на земельну ділянку зареєстровано за Київською міською радою.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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